إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مواطنين في بيت لحم

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في عيد القديس جيورجيوس، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وبحسب مصادر أمنية ومحلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الخضر وتمركزت عند منطقة "التل"، حيث تواجد المواطنون الذين أحيوا المناسبة الدينية الوطنية في دير الخضر، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وآخرين جراء سقوطهم أرضا، فضلا عن حالات هلع، خاصة بين صفوف الأطفال.

وبحسب المصادر ذاتها، اندلعت مواجهات في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل كثيف.