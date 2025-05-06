3 شهداء و38 مصابا في العدوان الإسرائيلي على صنعاء

فلسطين اليوم

استشهد يمنيون وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في العدوان الإسرائيلي على صنعاء في اليمن.

‏وأفادت وزارة الصحة اليمنية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 38 آخرين في العدوان الإسرائيلي على مطار ⁧‫صنعاء‬⁩ ومصنع اسمنت عمران ومنطقة عصر ومحطة كهرباء حزيز.

فلسطين اليوم

وشنت طائرات الاحتلال هجومًا استهدف مطار صنعاء الدولي في اليمن، ومصنعا للإسمنت في منطقة عمران، بنحو 20 غارة، وذلك بعد نحو ساعة من إنذاره بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي، تمهيدا لقصفه.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الهجوم على اليمن شاركت فيه العشرات من طائرات سلاح الجو، بينها مقاتلات، وطائرات تجسس.

وكان جيش الاحتلال قد أنذر "بإخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوريّ.