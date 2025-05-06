أنصار الله: العدوان الإسرائيلي الأميركي لن يمر بدون رد

فلسطين اليوم

قال المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت والأعيان المدنية في صنعاء وعدد من المناطق يمثل دليلا إضافيًا على عجز الكيان وإفلاسه.

وأضاف المكتب السياسي لأنصار الله في بيان أن استهداف الموانئ اليمنية ومطار صنعاء ومصانع الاسمنت ومحطات الكهرباء يهدف لفرض الحصار على الشعب اليمني، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي لن يمر بدون رد.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله، أن الشعب اليمني ماض في خياراته الضاغطة على الكيان حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار

ودعت أنصار الله شعوب الأمة إلى تحمل المسؤولية والتحرك الجاد والفاعل للتصدي للغطرسة الصهيونية والأمريكية بحق الأمة.

وشدد في ختام البيان على أن الجهاد والمقاومة هما الخيار الصحيح والسليم والوحيد في مواجهة الأعداء ودفع شرهم ومؤامراتهم التي تستهدف الأمة ومقدساتها ومقدراتها.