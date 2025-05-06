مصدر مصري: مقترح أميركي جديد لوقف النار في غزة

فلسطين اليوم

تلقت مصر مقترحاً أميركياً بشأن تجديد جهود الوساطة بين حركة حماس وكيان الاحتلال، للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، بحسب مصدر مصري للعربي الجديد.

ويأتي ذلك قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة بأيام، حيث من المقرر أن يزور ترامب السعودية وقطر والإمارات، الأسبوع المقبل.

وأوضح المصدر المصري، أن المقترح الأميركي يهدف إلى تعميم هدنة طويلة الأجل تسبق زيارة ترامب.

وأضاف المصدر أن المقترح يتضمن إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين، يتقدمهم عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية، وتقديم معلومات واضحة بشأن حالة باقي الأسرى.

وأكد المصدر المثري إجراء اتصالات بين أطراف مصرية وأميركية وأخرى مصرية وإسرائيلية، لتحريك المشهد الإنساني المعقد، وإدخال المساعدات إلى غزة وتجاوز العقبات التي وضعتها سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم اقتراح إمكانية تولي إحدى الشركات الخاصة المملوكة لرجل أعمال فلسطيني أميركي مرشح لرئاسة لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة مهمة توزيع مساعدات عاجلة للقطاع تحت إشراف أعلى من الجانب الإسرائيلي.

واستبعد المصدر أن تكون الآلية المقترحة، التي ناقشتها الجهات المعنية في مصر، لها علاقة بما طرحه أخيراً من خطة لتوزيع للمساعدات تحت إشرافه المباشر.

ويأتي المقترح بالتزامن مع اجتماع قادة حماس في الدوحة لبحث الموقف والأطروحات الحالية.

وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.