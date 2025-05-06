رقم خيالي.. كم غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال على غزة؟

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، عن حصيلة الغارات التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة حتى نهاية عام 2024.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن أكثر من 40,000 غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة حتى نهاية عام 2024".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.