عضو بالكونغرس تتهم واشنطن بالتواطؤ في إبادة غزة

فلسطين اليوم

اتهمت عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب، واشنطن بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية" التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، أعربت فيه عن استيائها من خطة "إسرائيل" لتوسيع هجماتها على قطاع غزة الفلسطيني.

وأوضحت طليب أن "إسرائيل" تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 64 يوما.

وتابعت: "أعلن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو عن خطته لطرد جميع السكان الفلسطينيين بالقوة، وتنفيذ التطهير العرقي، وتدمير غزة وضمها".

ومساء الاثنين، قال نتنياهو في كلمة متلفزة إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماع مطول الأحد، على توسيع عملية الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.

أتي إعلان نتنياهو وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين، إن المرحلة الجديدة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة ستكون "أكثر قوة وكثافة وستشمل هجوما واسعا وإخلاء مناطق من السكان".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.