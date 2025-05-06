سرايا القدس تسيطر على مُسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

سيطرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، على طائرة مسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس: "تمكن مجاهدونا من إسقاط طائرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في مناطق القتال شرق مدينة غزة والسيطرة عليها".

وتواصل سرايا القدس، بالاشتراك مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، موقعين في صفوفه خسائر مادية وبشرية فادحة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.