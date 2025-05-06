بالأسماء.. 4 شهداء بقصف إسرائيلي غربي دير البلح
استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، إثر قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 4 مواطنين في قصف إسرائيلي على منطقة المعسكر غربي دير البلح وسط قطاع غزة.
والشهداء هم:-
١- عبدالله عزام سليم المغازي
٢- عاصف عزام سليم المغاري
٣- منذر رجب محمد أبو شوارب
٤- فيروز خليل إبراهيم الشعافي
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.