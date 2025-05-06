بالأسماء.. 4 شهداء بقصف إسرائيلي غربي دير البلح

الساعة 03:33 م|06 مايو 2025
شهداء في مجزرة اسرائيلية- ارشيفية
شهداء في مجزرة اسرائيلية- ارشيفية

فلسطين اليوم

استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، إثر قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء 4 مواطنين في قصف إسرائيلي على منطقة المعسكر غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

والشهداء هم:-

١- عبدالله عزام سليم المغازي

٢- عاصف عزام سليم المغاري

٣- منذر رجب محمد أبو شوارب

٤- فيروز خليل إبراهيم الشعافي

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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