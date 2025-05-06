جيش الاحتلال يُنذر بإخلاء مطار صنعاء تمهيداً لقصفه

فلسطين اليوم

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري، تمهيداً لمهاجمتها.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "إنذار عاجل إلى جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي، ندعوكم إلى إخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري، وتحذير كل من بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فوراً.

وأضاف محذراً: "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يُعرّضكم للخطر".