ريال مدريد يقدم عرضاً لضم نجم ليفربول

فلسطين اليوم

يواصل نادي ريال مدريد مساعيه لإتمام صفقة انضمام الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، عرض الميرنغي دفع مبلغ يتراوح بين 1.5 و2 مليون يورو لإتمام الصفقة، مع تقديم مبلغ رمزي يقدر بـ900 ألف يورو لنادي ليفربول مقابل السماح للاعب بالانضمام إلى قائمة ريال مدريد في مونديال الأندية.

وكان أرنولد أعلن رسميا رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تؤكد اتفاقه على الانتقال مجانا إلى ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد يتنازل عن راتبه لشهر يونيو مع ليفربول، بينما سيتولى النادي الإسباني دفعه، بقيمة تقارب المليون يورو، بهدف تسهيل إجراءات قيده في البطولة.

ورغم الأجواء الإيجابية في المفاوضات بين الناديين، إلا أن الصفقة لم تُحسم بشكل نهائي بعد.

وانضم أرنولد إلى الفريق الأول في ليفربول 2016 وخاض 352 مباراة بقميص "لريدز" وسجل 23 هدفا وحقق ثمانية ألقاب كبرى، من بينها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.