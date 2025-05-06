قطر: جهود الوساطة بشأن غزة مستمرة ونرفض استخدام التجويع سلاحاً

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية د. ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، أنّ جهود الوساطة بشأن غزة مستمرة رغم صعوبة الموقف.

وشدد الأنصاري في تصريح صحفي على أنه لا يمكن لـ "إسرائيل" استخدام المساعدات الإنسانية في غزة ورقة ضغط أو تفاوض.

كما شدد على أن دور دولة قطر كوسيط نزيه مشهود به دولياً، قائلاً: "وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تركز على إنهاء الحرب الكارثية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن جهود الوساطة أفضت لإطلاق سراح أعداد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أكبر مما تم عبر العمل العسكري.

ودعا المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى ضغط دولي لإيجاد حلول لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مُطالباً بوقف سياسة "إسرائيل" في استخدام المساعدات لغزة سلاحاً.

تصريحات الأنصاري، تأتي عقب مصادقة الكابينت على توسيع العملية العسكرية في غزة، واحتلال مناطق أخرى من القطاع.