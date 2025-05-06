الصحة تُجدد النداء العاجل بتزويد مستشفيات غزة بالوقود

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، أن إجراءات ترشيد استهلاك ما تبقى من كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات قطاع غزة، لا تتيح المزيد من الوقت لاستمرار عمل المولدات وضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية.

وجدد الصحة النداء العاجل لضمان تزويد المستشفيات بالوقود.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، يُغلق جيش الاحتلال معابر قطاع غزة الحدودية، إذ يمنع دخول الغداء والماء والدواء والوقود، ما يضع القطاع غزة شفا الهاوية.