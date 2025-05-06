48 شهيداً و142 مصاباً في غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، عن وصول 48 شهيداً و142 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت الصحة، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 52615 شهيداً و118752 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,507 شهداء، 6,711 إصابة).

وأهابت، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة