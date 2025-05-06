الصين ترفض خطط الاحتلال بشأن غزة

فلسطين اليوم

أعربت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، عن معارضتها لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد الإعلان عن خطة للسيطرة عليه.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن "الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي وتعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة".

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته المتطرفة قررت المضي قدمًا بتوصية رئيس أركان الجيش نحو تنفيذ عملية واسعة في غزة، للقضاء على حركة حماس، واستعادة الأسرى، وفق وصفه.

وزعم نتنياهو أن جيش الاحتلال سينقل سكان غزة لحمايتهم، وأن قواته لن تخرج من أي منطقة تسيطر عليها حتى لا يتكرر أي سيناريو سابق، في إشارة إلى هجمات 7 أكتوبر 2023.