الكشف عن تكلفة توسيع العملية العسكرية بغزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، عن تكلفة توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية العسكرية في قطاع غزة.

وقالت قناة كان العبرية: حسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية؛ العملية العسكرية بقطاع غزة ستكلف الدولة عشرات مليارات الشواكل". وفق قولها.

وأضافت القناة العبرية: "الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليصات مالية إضافية للجمهور في إسرائيل". على حد وصفها.

وفي الإطار، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن وجود نتائج كارثية على الأسرى الإسرائيليين حال توسيع جيش الاحتلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت صحيفة هأرتس العبرية: "المنظومة الأمنية حذرت المستوى السياسي في الأيام الأخيرة أن توسيع العمليات البرية في قطاع غزة، كما أقر الكابينت". وفق قولها.

وأضافت الصحيفة: "هذا الأمر سيُعرّض حياة الأسرى المتبقين للخطر، كما أوضحوا أنه سيقلل من احتمال وصول الغذاء إلى أماكن احتجازهم وسيتركون في الأنفاق دون ماء أو طعام، ما قد يؤدي إلى وفاتهم خلال أيام قليلة". وفق تعبيرهم.

وتابعت: "كما أعرب الجيش عن قلقه من أن "عناصر حماس" قد يُخفون جثامين الأسرى، إذ في مثل هذا السيناريو، هناك احتمال أن تُفقد هذه الجثامين إلى الأبد إذا قُتل مقاتلي حماس المُلمين بمواقعها خلال القتال". على حد وصفها.