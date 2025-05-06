الجبهة الداخلية بغزة: نفذنا إجراءات بحق العابثين باستقرار المجتمع

فلسطين اليوم

أكدت الجبهة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، أنه ضمن المساعي المستمرة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار الداخلي، نفذت الوحدات المختصة صباح اليوم سلسلة من الإجراءات الحازمة بحق عناصر عبثوا بأمن المجتمع واستقراره.

وقالت الجبهة في بيان لها: "فقد تم توقيف عدد من التجار المتورطين في التلاعب بالأسعار واحتكار الخضروات أثناء نقلها من جنوب القطاع إلى مدينة غزة، حيث صودرت الشاحنات المحمّلة، وستُطرح الكميات في الأسواق بأسعار مناسبة تراعي ظروف المواطنين وتكسر جشع المحتكرين".

وأضافت: "كما نُفذت حملة ميدانية استهدفت البسطات والمحال المخالفة للتسعيرة الرسمية في عدة مناطق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها".

وتابعت الجبهة الداخلية: "وفي السياق الأمني العام، تعلن الجبهة الداخلية أنه سيتم يوم الأربعاء الموافق 2025/5/7م تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة عملاء ثبت تورطهم في التخابر مع العدو، بعد استكمال كافة المسارات القضائية والأصول القانونية".

وأردفت: "كما سيتم تنفيذ أحكام ميدانية بحق عدد من اللصوص الذين ارتكبوا جرائم سرقة وتعدٍ على المواطنين، في خطوة تهدف إلى حماية النسيج المجتمعي وردع الخارجين عن القانون".

وأوضحت أنه تواصل الأجهزة الأمنية انتشارها في الميدان، لملاحقة السارقين، والمحتكرين، وتجار السيولة، وكل من تسوّل له نفسه الإخلال بأمن المجتمع أو التلاعب بقوت المواطنين".

وأهابت الجبهة الداخلية بالمواطنين التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، وعدم التستر على أي مخالف أو متخابر أو مجرم، لما في ذلك من حماية لمجتمعنا وتعزيز لصموده.

ولفتت إلى أن الأمن خط أحمر، وأمن الأسواق من أمن المجتمع، ولن يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف".