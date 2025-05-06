مركز حقوقي: خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات أداة للتجويع

فلسطين اليوم

أكد مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات بغزة تتناقض مع مسؤوليات الاحتــلال في توفير الغذاء والدواء لسكان غزة، كما تنص المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال المركز في تصريحات لها: "الخطة تنتهك مبدأ الإنسانية عبر استغلال المساعدات لتحقيق أهداف عسكرية وأمنية".

وأضاف: "مشاركة شركات أمنية أمريكية وإشراف الجيش الإسرائيلي الكامل ينتهك مبدأ الحياد ويكرّس واقع الاحتــلال دون إعلان رسمي".

وأوضح المركز أن "الاحتـــلال يعتمد "إجراءات غامضة" لتحديد أهلية الفلسطينيين للحصول على المساعدات، مما ينتهك مبدأ عدم التحيّز".

وتابع: "الخطة تُستخدم كأداة لتجويع المدنيين، وهو ما يُعد جريمة حرب بحسب البروتوكول الإضافي الأول، المادة 54/1".

وأردف المركز: "عدد الشاحنات المحدد أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني الذي حددته إسرائيل نفسها (106 شاحنات يوميًا منذ عام 2007)".