بن غفير يهدد غزة.. ماذا قال؟

فلسطين اليوم

هدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، قطاع غزة بخوض حرب حتى ما أسماه "النصر الكامل".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير قوله: "نريد خوض الحرب حتى النصر الكامل وبهذه الطريقة نزيد من فرصة عودة المختطفين". وفق قوله.

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن وجود نتائج كارثية على الأسرى الإسرائيليين حال توسيع جيش الاحتلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت صحيفة هأرتس العبرية: "المنظومة الأمنية حذرت المستوى السياسي في الأيام الأخيرة أن توسيع العمليات البرية في قطاع غزة، كما أقر الكابينت". وفق قولها.

وأضافت الصحيفة: "هذا الأمر سيُعرّض حياة الأسرى المتبقين للخطر، كما أوضحوا أنه سيقلل من احتمال وصول الغذاء إلى أماكن احتجازهم وسيتركون في الأنفاق دون ماء أو طعام، ما قد يؤدي إلى وفاتهم خلال أيام قليلة". وفق تعبيرهم.

وتابعت: "كما أعرب الجيش عن قلقه من أن "عناصر حماس" قد يُخفون جثامين الأسرى، إذ في مثل هذا السيناريو، هناك احتمال أن تُفقد هذه الجثامين إلى الأبد إذا قُتل مقاتلي حماس المُلمين بمواقعها خلال القتال". على حد وصفها.