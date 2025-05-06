شلل يضرب مطار بن غوريون بعد القصف اليمني

فلسطين اليوم

لا تزال الصواريخ اليمنية، تلقي بظلالها على حركة مطار "بن غوريون" في مدينة يافا المحتلة وسط الكيان فيما أُلغيت العديد من الرحلات.

وقالت القناة 12 العبرية: "تراجع عدد المسافرين بمطار بن غوريون بعد إلغاء شركات طيران أجنبية رحلاتها لإسرائيل".

وأضافت القناة العبرية: اضطرابات مستمرة في النظام التعليمي في جميع أنحاء "إسرائيل" ونحو 400 مؤسسة تعليمية مغلقة".

جدير ذكره أنه ضرب الأحد صاروخ يمني مطار "بن غوريون" وسط كيان الاحتلال وتسبب بأضرار مادية، فيما تم إلغاء جميع الرحالات في المطار.

وتعليقاً على التطورات الأخيرة، اعتبرت صحيفة "معاريف" العبرية "أن الإنجاز اليمني لم يكن في إغلاق مطار "بن غوريون" لساعتين، بل في تدمير أحد رموز "السيادة الإسرائيلية" وعزل الكيان عن العالم الخارجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحوثيين استطاعوا تعطيل حركة الملاحة البحرية منذ أكثر من عام ونصف عام، ومنعوا السفن التجارية من الوصول إلى ميناء إيلات والموانئ الأخرى، وركّزوا جهودهم على مهاجمة موانئ حيفا وأسدود ورصيف الطاقة في عسقلان". وفق قولها.

وأضافت أنه "في إحدى الحالات، كاد الحوثيون ينجحون عندما تحطّمت طائرة بدون طيار على بعد أمتار من الجسر المحيط بمركز الطاقة". بحسب وصفها