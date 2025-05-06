هل يحسم ترامب ملف غزة قبل زيارته المنطقة؟

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب بحسم قضية غزة قبل زيارته المنطقة قريباً.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر مطلع قوله: "إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن تحسم قضية غزة قبل أن يبدأ زيارة إلى المنطقة يوم 13 مايو/أيار الحالي".

وكان أعلن البيت الأبيض مؤخرا أن ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو/أيار الجاري.

وعبر مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء، عن أمله بالتوصل لاتفاق لصفقة تبادل للأسرى في غزة قبل زيارة ترامب للمنطقة.

وقال ويتكوف في تصريحات له: "آمل وجود تقدم في جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى قبل أو أثناء زيارة ترامب للمنطقة". وفق قوله.

وأضاف قائلاً: "أتحدث مع قطر ومصر و"إسرائيل" كل يوم تقريباً". على حد قوله.

وشدد ويتكوف على ضرورة استعادة الأسرى الإسرائيليين، داعياً حركة حماس إلى "نزع سلاحها كشرط رئيسي لأيّ تقدّم"، وفق تعبيره.

وأضاف: "التنسيق مستمر بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أنّ "إسرائيل" تتخذ قراراتها بشكلٍ مستقل، وأنّ "ترامب يدعمها بشكل كامل"، وفق تصريحاته.

من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم، اليوم الثلاثاء، أنه "لا معنى" لأي مفاوضات لوقف النار في ظل حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال نعيم في تصريحات له: "لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف: "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة".