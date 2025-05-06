د. نعيم: لا معنى للمفاوضات في ظل حرب التجويع بغزة

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، أنه "لا معنى" لأي مفاوضات لوقف النار في ظل حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال نعيم في تصريحات له: "لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف: "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة".