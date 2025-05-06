هل يتم توسيع "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع قريباً؟

فلسطين اليوم

كشف مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف وتكوف، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، عن قرب توسيع "إتفاقيات أبراهم" للتطبيع مع الدول العربية.

ونقلت القناة 13 العبرية عن المبعوث الأمريكي وتكوف قوله: "قريباً جداً سنسمع عن توسعة إتفاقيات أبرهام". وفق قوله.

وأوضحت القناة العبرية، أن "تصريحات وتكوف جاءت خلال إحياء السفارة الإسرائيلية في واشنطن لعيد الاستقلال، حيث عبر عن تفاؤله بتوسعه دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل".

وأضاف وتكوف:" سيكون إعلان سيؤدي إلى تقدم كبير بالموضوع حتى العام القادم". على حد وصفه.