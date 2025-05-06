لابيد يهاجم نتنياهو: أهداف الحرب على غزة غير واضحة

فلسطين اليوم

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، حكومة نتنياهو واصفاً إياها بالفشل في الحرب على قطاع غزة وأن أهداف الحرب غير واضحة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن لابيد قوله: "حكومة نتنياهو لا تستطيع إدارة أي شيء ولن تكون قادرة على إدارة غزة".

وأضاف: "نتنياهو صرح في ديسمبر 2023 بأننا على بعد خطوة من النصر والآن نعود إلى جولة أخرى من الأمر ذاته، ولا نملك ما يكفي من الجنود وبمرور الوقت نفقد ثقة جنود الاحتياط". وفق قوله.

وتابع لابيد قائلاً: "لا أحد يفهم ما هو الهدف من الحرب وأسباب دخول خان يونس ورفح ومخميات وسط قطاع غزة مجددا".

وشدد على أن "الضغط العسكري أسفر عن مقتل أسرى أكثر مما أعاد وهناك مقترح مطروح والتوصل إلى اتفاق ممكن". بحسب قوله.

وأوضح لابيد أن "مقترح تقسيم مهام المستشار القضائي يهدف إلى إلغاء محاكمة نتنياهو".