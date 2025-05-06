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الاحتلال يدرس تشكيل لجنة تحقيق بالـ 7 من أكتوبر بهذا الشكل!
ذكرت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس تشكيل لجنة تحقيق بديلة في أحداث السابع من أكتوبر.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس مقترحا جديدا لتشكيل لجنة بديلة للجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر".
وأضافت الهيئة: المقترح البديل يتضمن اختيار رئيس لجنة التحقيق من قبل 80 عضوا من الكنيست". وفق قولها.
وتابعت: المقترح البديل يتضمن تحديد الحكومة لصلاحيات اللجنة وإطار التحقيق ليشمل فترة زمنية طويلة". على حد قولها.