الاحتلال يدرس تشكيل لجنة تحقيق بالـ 7 من أكتوبر بهذا الشكل!

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس تشكيل لجنة تحقيق بديلة في أحداث السابع من أكتوبر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس مقترحا جديدا لتشكيل لجنة بديلة للجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر".

وأضافت الهيئة: المقترح البديل يتضمن اختيار رئيس لجنة التحقيق من قبل 80 عضوا من الكنيست". وفق قولها.

وتابعت: المقترح البديل يتضمن تحديد الحكومة لصلاحيات اللجنة وإطار التحقيق ليشمل فترة زمنية طويلة". على حد قولها.