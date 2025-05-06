ويتكوف: نأمل التوصل لاتفاق بغزة قبل زيارة ترامب للمنطقة

فلسطين اليوم

عبر مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء 6-5-2025، عن أمله بالتوصل لاتفاق لصفقة تبادل للأسرى في غزة قبل زيارة ترامب للمنطقة.

وقال ويتكوف في تصريحات له: "آمل وجود تقدم في جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى قبل أو أثناء زيارة ترامب للمنطقة". وفق قوله.

وأضاف قائلاً: "أتحدث مع قطر ومصر و"إسرائيل" كل يوم تقريباً". على حد قوله.

وشدد ويتكوف على ضرورة استعادة الأسرى الإسرائيليين، داعياً حركة حماس إلى "نزع سلاحها كشرط رئيسي لأيّ تقدّم"، وفق تعبيره.

وأضاف: "التنسيق مستمر بين الرئيس ترامب وبنيامين نتنياهو لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أنّ "إسرائيل" تتخذ قراراتها بشكلٍ مستقل، وأنّ "ترامب يدعمها بشكل كامل"، وفق تصريحاته.

وكان كشف قيادي في المقاومة الفلسطينية، مساء الإثنين، أنّ "حماس ردت على الورقة الإسرائيلية عبر الوسطاء".

وقال القيادي للميادين، إنّ "حماس باسمها وباسم المقاومة أبلغت رفضها الورقة الاسرائيلية لأنّها لا تتضمن وقف الحرب".

وأشارت حماس في ردّها إلى أنّ "ما يجري من قتل ومجازر وتجويع وتدمير ممنهج ونزوح متكرر يؤكد بقوة أنّ إسرائيل غير جادة في المفاوضات".

كما أكّدت حماس أنّ "استمرار الضغط العسكري والتجويع لن يثنيا الحركة والمقاومة عن مواقفها بضمان وقف الحرب".

ولفتت الحركة في ردّها، إلى أنّ "عجز الأميركيين عن إدخال مساعدات إنسانية يدل على عدم قدرتهم على ممارسة الضغوط على إسرائيل للدخول في مفاوضات جادة".

وأوضح القيادي، أنّ "هناك ضغوطاً شديدة وكبيرة على حماس للقبول بالورقة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنّ الجانب الأميركي يقول "لا يوجد عرض آخر".