قيادي بالمقاومة : حماس ترد على الورقة الإسرائيلية عبر الوسطاء

فلسطين اليوم

أكد قيادي بارز في المقاومة الفلسطينية، في تصريح لقناة “الميادين”، أن حركة حماس ردّت رسميًا عبر الوسطاء على الورقة الإسرائيلية المقترحة، وأبلغت باسمها وباسم فصائل المقاومة رفضها للمقترح، بسبب عدم تضمّنه وقفًا شاملًا وفوريًا للحرب على قطاع غزة.

وشدّد القيادي على أن ما يجري في غزة من قتل ومجازر جماعية وتجويع ونزوح قسري وتدمير ممنهج، يثبت بوضوح أن “إسرائيل” غير جادة في الدخول بمفاوضات حقيقية تهدف إلى إنهاء العدوان، معتبرًا أن استمرار الضغط العسكري لن يُجبر حماس ولا المقاومة على التنازل عن مطلب وقف الحرب كشرط أساسي لأي تسوية.

وأشار إلى أن حماس اعتبرت، في ردها عبر الوسطاء، أن عجز الإدارة الأميركية عن إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، رغم حجم الكارثة الإنسانية، يُظهر بجلاء عدم قدرتها على ممارسة ضغوط فعلية على الاحتلال للدخول في مفاوضات جادة وذات مصداقية.

وكشف القيادي عن وجود “ضغوط شديدة وكبيرة” تمارس على حماس من أطراف دولية وإقليمية للقبول بالورقة الإسرائيلية، وأن الجانب الأميركي أبلغ الوسطاء بأنه “لا يوجد عرض آخر”، في محاولة لدفع الحركة إلى تقديم تنازلات في ظل استمرار العدوان وتجويع السكان المدنيين.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الحرب في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، حيث تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية لليوم الـ49 على التوالي، في ظل حصار خانق ومنع تام لدخول المساعدات الإنسانية.