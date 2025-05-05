الجبهة الشعبية: العدوان الأمريكي الصهيوني على اليمن يعكس عجزًا استراتيجيًا أمام الردع اليمني

فلسطين اليوم

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة الغارات الجوية التي شنها التحالف الأمريكي الصهيوني على اليمن، مؤكدة أن استهداف ميناء الحديدة ومواقع مدنية في المحافظة الغربية يمثل “جريمة جديدة” تُضاف إلى سجل الإبادة بحق شعوب المنطقة.

وفي بيان صحفي صدر عن دائرة الإعلام المركزي للجبهة اليوم الإثنين، وصفت المشاركة الإسرائيلية الواسعة في العدوان، بأكثر من ثلاثين طائرة حربية، بأنها استمرار لنهج التدمير الذي يستهدف المدنيين والأطفال، مشيرة إلى أن التنسيق الكامل بين الاحتلال والولايات المتحدة “يكشف الوجه الحقيقي لتحالف العدوان”.

واعتبرت الجبهة أن هذا التصعيد يعكس فشلًا ذريعًا أمام قدرات الردع اليمنية التي نجحت في نقل الصراع إلى عمق الكيان الصهيوني، مشددة على أن هذه الهجمات لن تُضعف اليمن، بل ستزيده ثباتًا وصمودًا.

وأكدت الجبهة تضامنها الكامل مع الشعب اليمني وقواته المسلحة، داعية شعوب العالم وقواها الحية إلى التحرك لوقف هذا العدوان ومحاسبة المتورطين فيه على جرائمهم ضد الإنسانية.