الجهاد الإسلامي: العدوان على اليمن يعكس عجز الكيان أمام ضربات القوات اليمنية

فلسطين اليوم

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، الغارات الجوية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على مواقع مدنية في اليمن، واعتبرتها “جريمة جديدة تعكس حالة العجز والذل التي يعانيها الكيان الغاصب أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية”.

وقالت الحركة، في بيان صدر عنها، إن هذه الغارات تأتي في سياق “الاستعراض الإعلامي”، بعد أن فُرض على الاحتلال “حصار جوي مؤلم” من قبل اليمنيين، مؤكدة أن “الكيان لا يملك القدرة على تحقيق ما عجزت عنه آلة القتل الأمريكية طيلة شهور من العدوان المستمر”.

وأشادت الجهاد الإسلامي بـ”البطولة والشجاعة” التي يتحلى بها الشعب اليمني، وخاصة القوات المسلحة، في تصديهم لما وصفته بـ”الغطرسة الأمريكية والبلطجة الصهيونية”، مشددة على أن “الدم اليمني والفلسطيني قد امتزجا دفاعاً عن كرامة الأمة ومقدساتها في زمن الهوان العربي”.

وأكدت الحركة في ختام بيانها أن “الشعب اليمني لن يتراجع”، بل إن “الإجرام الأمريكي والصهيوني لن يزيده إلا إصراراً على الثبات والصمود”.