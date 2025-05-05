ايرلندا: توسيع "إسرائيل" حربها على غزة سيؤدي إلى معاناة أكبر للشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

أعرب نائب رئيس وزراء إيرلندا، سيمون هاريس، عن قلقه العميق إزاء نية إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى "المزيد من الوفيات والإصابات والمعاناة التي لا توصف للشعب الفلسطيني".

وجاءت تصريحات هاريس، اليوم الإثنين، في بيان رسمي تعقيبًا على تطورات الأوضاع الميدانية في غزة، حيث وصف الأنباء الواردة حول خطط التوسيع العسكري بأنها "مقلقة"، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني "يواجه بالفعل أزمة إنسانية خطيرة".

وأكد المسؤول الإيرلندي أن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع "مقزز وعديم الرحمة"، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية بشكل واسع النطاق لإنهاء ما وصفه بـ"الكارثة الإنسانية" المتفاقمة.