الخارجية الإيرانية:نتنياهو يحاول فرض الإملاءات على ترامب ضمن المباحثات القائمة

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، اليوم الاثنين، إنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "يحاول فرض الإملاءات على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضمن المسار الدبلوماسي مع إيران".

وفي تغريدةٍ عبر منصة "إكس"، قال عراقتشي إنّ العالم "أدرك بوضوح كيف يتدخل نتنياهو بشكل مباشر في الحكومة الأميركية لجرّ المنطقة إلى كارثة أخرى".

وأشار إلى أنّ "الدعم القاتل لإبادة نتنياهو الجماعية في غزة، وشن الحرب نيابةً عنه في اليمن، لم يُحققا شيئاً للشعب الأميركي".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنّ "نتنياهو خدع فريق الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لإعطائه أكثر من 23 مليار دولار من أموال الضرائب الأميركية".

وأوضح أنّ "الاتفاق ممكن إذا كان ما تريده أميركا هو عدم امتلاكنا القنبلة النووية، ولكن فقط عن طريق الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

ولفت عراقتشي إلى أنّ الأقلية التي ترجّح مصالح نتنياهو في الولايات المتحدة "مرعوبة اليوم من مسار الدبلوماسية، وكشفت عن وجهها الحقيقي".