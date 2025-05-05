سلسلة غارات أميركية على اليمن

فلسطين اليوم

جدد الطيران الحربي الأميركي، اليوم الاثنين، عدوانه على اليمن بسلسلة غارات.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بأن العدوان الأميركي استهدف بـ 7 غارات مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وقالت وزارة الصحة اليمنية، في وقت سابق اليوم، إن 14 مواطناً أصيبوا جراء غارة شنها العدوان الأميركي مساء أمس على منطقة سعوان شارع الأربعين بمديرية شعوب، فيما أصيب مواطن آخر في شارع المطار بمديرية بني الحارث، في حصيلة أولية.

وأمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عزمها فرض حصار جوي شامل على كيان الاحتلال، من خلال استهداف المطارات وعلى رأسها مطار «بن غوريون» في تل أبيب.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد استهدفت، أمس، «بن غوريون» بصاروخ باليستي فرط صوتي، ما أدى إلى تعليق الرحلات فيه.