فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان غدا الثلاثاء

فلسطين اليوم

أعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان، غدا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وشهدت قائمة البلوجرانا لمباراة الغد، عدة غيابات مؤثرة، مثل مارك كاسادو وأليكس بالدي ومارك بيرنال وجول كوندي للإصابة.



في المقابل، حصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة اليوم كاملة، كالتالي:



باو كوبارسي - رونالد أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - أندرياس كريستنسن - فيرمين لوبيز - باو فيكتور - لامين يامال - أولمو - فرينكي دي يونج - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - لاندري - دارفيتش.



يذكر أن مباراة الذهاب بين إنتر وبرشلونة انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.