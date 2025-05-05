فلسطين اليوم

أفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الاثنين 5/5/2025م، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، في عدة غارات "إسرائيلية" استهدفت مدينة غزة.

وبحسب مراسلنا، فإن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مجمع الصحابة الطبي بشارع اليرموك وسط قطاع غزة، أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي عبر سيارات مدنية.

وغرب غزة، أشار إلى أن طواقم الاسعاف تمكنت من انتشال جثمان شهيد وعدد من الاصابات اثر غارة "إسرائيلية" استهدفت مجموعة من المواطنين قرب دوار أبو مازن بحي تل الهوا غربي المدينة ونقلتهم إلى مجع الشفاء.

وفي حي التفاح شرق المدينة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة ضاهر بشارع الشعف، وصل على اثر ذلك جثماني شهيدين وعدد من الاصابات إلى مستشفى المعمداني وتم نقلهم إلى مجمع الشفاء عبر سيارات الاسعاف.

ومنذ فجر اليوم، أكدت مصادر طبية، استشهاد 25 مواطنا جراء غارات الاحتــلال المتواصلة ،10منهم من وسط وجنوب القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,567 شهيدًا و 118,610 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.