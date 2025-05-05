أرنولد يقرر مغادرة ليفربول

فلسطين اليوم

أبلغ ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول، إدارة الريدز، برحيله عن الفريق الإنجليزي، عقب انتهاء عقده الحالي في صيف 2025.

وقال الموقع الرسمي لليفربول "اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، سيُنهي علاقته التي امتدت لعقدين من الزمن مع الريدز، بعد اتخاذه قرار الرحيل عن أنفيلد في 30 يونيو/حزيران 2025، وهو موعد انتهاء عقده".



وأوضح أرنولد "أعتقد أن أول ما يجب قوله أن هذا القرار لم يكن سهلًا، لقد تطلب الكثير من التفكير والمشاعر. لقد قضيت 20 عامًا هنا، أحببت كل دقيقة، وحققت كل أحلامي وكل ما تمنيت تحقيقه هنا".

وأضاف "لقد قدمت كل ما لدي يومًا بعد يوم على مدار 20 سنة، وأشعر الآن أنني بحاجة إلى تغيير جديد، وتحد جديد بالنسبة لي كلاعب وكشخص. وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك".



وانضم أرنولد إلى أكاديمية ليفربول عندما كان في السادسة من عمره، وتدرج في الفئات العمرية حتى ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2016.



ومنذ ذلك الحين، خاض 352 مباراة مع الفريق حتى الآن، سجل خلالها 23 هدفًا، وتُوج بـ 8 ألقاب كبرى، من بينها لقب البريميرليج هذا الموسم.



وفي رسالة مباشرة لجماهير ليفربول، قال أرنولد "هناك الكثير مما أود قوله. الأهم هو توجيه شكر كبير لكم. كنتم معي منذ البداية، دعمتموني وكنتم دائمًا موجودين".



وأضاف "لقد شعرت بهذا الدعم والحب، وكل ما قدمتموه لم يمر عليّ دون تقدير، لقد أحببت كل لحظة منه. وآمل أنكم شعرتم أنني بادلتكم هذا الحب، وقدمت كل ما أستطيع لهذا النادي".



وتابع "آمل فقط أن نواصل الفوز بالمباريات، وألا تؤثر الضجة حول قراري على الإنجازات التي حققناها هذا الموسم".



وواصل "لقد كان موسمًا رائعًا. وكان من الرائع أن أكون جزءًا منه، وآمل فقط ألا تطغى هذه الأخبار على الاحتفال بما حققه بقية اللاعبين".



وقال ليفربول "سيغادر أرنولد، ونحن نحمل له كل الشكر والتقدير على مساهماته الكبيرة خلال فترة طويلة من النجاح المستمر".



يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن أرنولد سينضم إلى ريال مدريد في صيف 2025 عبر صفقة مجانية.