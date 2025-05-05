استشهاد رضيع بغزة جراء سوء التغذية

فلسطين اليوم

استشهد الرضيع يوسف النجار (4 شهور)، اليوم الاثنين، نتيجة سوء التغذية إثر استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57، وذلك قبل استشهاد الرضيع يوسف النجار.

وأكدت الوزارة، أن أطفال القطاع يقتلون مرتين، وقد بلغ عدد الشهداء منهم أكثر من 16 ألفا.

وأضافت الصحة، أن الاحتلال يحرم الأطفال والأمهات الحوامل من كل مستلزمات الرعاية الطبية.

وشددت الوزارة على أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال ما يهدد جهود مكافحة المرض.