حكومة "نتنياهو" تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

قررت الحكومة "الإسرائيلية"، ظهر اليوم الاثنين 5/5/2025م، عدم تشكيل لجنة تحقيق في احداث السابع من أكتوبر 2023م.

وزعمت الحكومة أن قرارها بعدم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في احداث السابع من أكتوبر أن الوقت ليس مناسبا لذلك.

في حين، قال وزير الزراعة والأمن الغذائي"الإسرائيلي" آفي ديختر :" إن تشكيل لجنة تحقيق رسمية "لن تكون فعالة أو منطقية خلال الحرب"

في المقابل، أكد عضو الكابينت الحربي "الإسرائيلي" الأسبق بيني غانتس، أن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية يعني أن إخفاقات الحرب ستستمر دون حساب

وأضاف:" كان يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر قبل عام من الآن ومع كل لحظة تمر أمن الدولة يتضرر أكثر".

أما زعيم المعارضة في دولة الاحتلال، يائير لابيد قال: "المعنى الوحيد لعدم إقامة لجنة تحقيق حكومية هو أن كارثة 7 أكتوبر ستتكرر مراراً وتكراراً".

ومنذ السابع من أكتوبر، ترفض حكومة "نتنياهو" تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب بذلك "اخفاق 7 من أكتوبر"، تحت حجج عديدة، أكدت قوى المعارضة "الإسرائيلية"، أن "نتنياهو" يتهرب من التحقيق أو تحمل مسؤولية الفشل في مواجهة هجوم المقاومة في 7 أكتوبر.

ويواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م، موقعا عشرات الشهداء والاصابات، فضلا عن تدميره مناطق واحياء سكنية بشكل كامل، ابرزها مدينة رفح جنوبي القطاع.