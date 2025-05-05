قوات الاحتلال تهدم منازل في مخيم نور شمس

فلسطين اليوم

بدأ جيش الاحتلال، ظهر اليوم الاثنين، بهدم منازل في مخيم نور شمس شرقي طولكرم شمال الضّفة الغربية بعد توزيع إخطارات بذلك.

وصباح اليوم، احتجزت قوات الاحتلال عددا من سكان المخيم الذين توجهوا إلى منازلهم لجلب مقتنياتهم الشخصية، رغم حصولهم على تنسيق مسبق للدخول، كما احتجزت طواقم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين تواجدوا لمساندة الأهالي، بعد رفض مديرة الطواقم التفتيش الجسدي من قبل جنود الاحتلال لعدم وجود مجندات.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أبلغت الليلة الماضية، خمس عائلات من حارة المنشية من أصحاب المنازل المهددة بالهدم وهم "أبو حرب والعلاجمة وعبد الله وشحادة"، بإخلاء منازلها المكونة من 15 وحدة سكنية، ما بين الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهرا.

ومساء الخميس الماضي، أخطرت قوات الاحتلال بهدم 106 بناية ومنزلا في المخيمين، منها (58) بناية في مخيم طولكرم، و(48) منزلا في مخيم نور شمس.

وتسبب العدوان المتواصل، بنزوح قسري لأكثر من 4200 عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، تضم أكثر من 25 ألف مواطن، كما تسبب بتدمير 396 منزلا بشكل كامل و2573 بشكل جزئي، فضلا عن إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.

وتواصل قوات الاحتلال، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ99 على التوالي، ولليوم الـ86 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني مستمر.