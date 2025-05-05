شهيد ومصابون في قصف مدفعي استهدف عمارة سكنية وسط مدينة غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الاثنين5/5/2025م، باستشهاد وإصابة مواطنين في قصف مدفعي "إسرائيلي" استهداف عمارة سكنية وسط مدينة غزة.

وبحسب المصادر، فإن سيارات مدنية نقلت جثمان شهيد طفل و3 إصابات سيدات إلى مستشفى المعمداني وتم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، اثر استهداف مدفعية الاحتلال عمارة اشواق بشارع عمر المختار وسط مدينة غز.

وبينت المصادر نقلا عن مصدر طبي، أن الشهيد وصل مستشفى المعمداني عبارة عن أشلاء.

ومنذ فجر اليوم، أكدت مصادر طبية، استشهاد 25 مواطنا جراء غارات الاحتــلال المتواصلة ،10منهم من وسط وجنوب القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,567 شهيدًا و 118,610 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.