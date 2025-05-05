58 معتقلا و 34 عملية هدم في القدس المحتلة خلال أبريل

فلسطين اليوم

قالت محافظة القدس، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال نفذت 34 عملية هدم وتجريف في المدينة، واعتقلت 58 فلسطينيًا خلال نيسان/ أبريل الماضي.

وأفادت المحافظة في تقرير نشرته اليوم، بأن عمليات الهدم شملت (5) عمليات هدم ذاتي قسري أُجبر خلالها المقدسيون على هدم منازلهم لتفادي الغرامات، و(25) عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال بالقوة، إضافةً إلى (4) عمليات تجريف، استهدفت أراضٍ وشوارع فلسطينية، بحجة البناء غير المرخص.

ورصدت محافظة القدس خلال نيسان، (31) اعتداءً للمستوطنين، منها اعتداءين بالإيذاء الجسدي، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وأشارت إلى إصابة نحو (45) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة إلى حالات الاختناق بالغاز، ومنها إصابتين جرّاء اعتداء المستوطنين.

وخلال نيسان، اقتحم المسجد الأقصى (10111) مستوطنًا تحت حماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس.

وسجلت محافظة القدس خلال نيسان، اعتقال (58) مقدسيًا منهم (3) سيدات و(5) أطفال. وفرضت محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، إضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة

ورصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال (27) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينها (11) حكمًا بالاعتقال الإداري، أي دون تحديد تهمة ضد المعتقلين.

وخلال الشهر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال (4) قرارات بالحبس المنزلي و(13) قرارًا بالإبعاد بحق فلسطينيين، حيث شملت هذه القرارات (6) قرارات بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

ورصدت محافظة القدس خلال نيسان استمرار النشاط الاستيطاني المكثّف في القدس، وتم تتبع 7 مخططات استيطانية جديدة من خلال الإعلانات الرسمية الصادرة عن بلدية الاحتلال في القدس.

وتتوزع هذه المخططات على مراحل مختلفة بين الإيداع والمصادقة والمناقصات.

كما شهد شهر نيسان المصادقة على 3 مخططات في القدس، كذلك تم طرح مناقصة، لتنفيذ أعمال تطوير مساحات عمومية، ومتنزه وحمامات سباحة، في مستوطنة جيلو.

وفي 8 نيسان، افتتح عدد من وزراء الاحتلال وحاخاماته مشروعًا استيطانيًا جديدًا يهدف إلى هدم 95 منزلًا مقدسيًا غرب القدس المحتلة، تمهيدًا لبناء 392 وحدة استيطانية جديدة في ذات المنطقة.