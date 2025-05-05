3 شهداء في قصف الاحتلال منزلا جنوب مدينة خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الاثنين5/5/2024م، في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا سكنيا بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مراسلنا، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء وعدد من الإصابات ونقلتهم إلى مجمع ناصر الطبي والمستشفى الأوروبي، اثر استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" منزلا لعائلة أبو خاطر بمنطقة معن جنوب مدينة خانيونس.

وبين مراسلنا نقلا عن مصدر طبي، أن جثامين الشهداء وصلت عبارة عن أشلاء بينهم أطفال.

ومنذ فجر اليوم، أكدت مصادر طبية، استشهاد 25 مواطنا جراء غارات الاحتــلال المتواصلة ،10منهم من وسط وجنوب القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023م ، بلغت 52,567 شهيدًا و 118,610 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.



