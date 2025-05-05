مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وأمس الأحد، اقتحم نحو 117 مستوطنًا المسجد الأقصى، بحماية الاحتلال، وذلك خلال الفترتين (صباحية ومسائية) التي تخصصها الجماعات الاستيطانية لاقتحامه.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.