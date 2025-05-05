الصحة بغزة: 32 شهيدا خلال الساعات الـ 24 الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، إن اثنين وثلاثين شهيدا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة في تقريرها الإحصائي اليوم، أن من بين الشهداء 9 تم انتشالهم،، فيما أصيب 119 مواطنا في غارات الاحتلال المتواصلة خلال 24 ساعة.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 52,567 شهيدا و 118,610 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



فيما ارتفعت حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 إلى 2,459 شهيدا و6,569 مصابا.

وأكدت الصحة أن هناك عدد من الضحايا ما يزالون في الطرقات وتحت الركام، ولا يستطيعون الوصول إليهم.