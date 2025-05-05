سلطات الاحتلال تنفذ عمليات هدم واسعة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

نفذت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، عمليات هدم واسعة في الضفة الغربية، طالت منازل ومنشآت.

وبحسب مصادر محلية، هدمت قوات الاحتلال، قرية الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنزلا في قرية المغير شمال رام الله، وعددا من المنشآت في الأغوار.

وفي التفاصيل، هدمت قوات الاحتلال 25 منشأة ضمت منازل، وآبار مياه، وكهوفا، وغرفا زراعية، وحظائر، وخلايا شمسية، في خلة الضبع، بعد إخلاء سكانها قسرا، وتعود معظمها لعائلة الدبابسة، ومنعت المواطنين من أخذ مقتنياتهم.

وفي رام الله، هدمت قوات الاحتلال منزلا، تبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويقطنه 5 أفراد، وأخطرت بهدم آخر.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً في قرية الفندق، تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، ويعود للمواطن فراس طلال بليه، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي الأغوار، هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر ماشية للمواطنين في خربة الدير، في الأغوار الشمالية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الاثنين، بأن الاحتلال ومستوطنوه نفذوا ما مجموعه 1693 اعتداءً، خلال نيسان الماضي، ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات الخليل بـ292 اعتداءً، ورام الله بـ269، ونابلس بـ254.