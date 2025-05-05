الصحة بغزة: ارتفاع عدد وفيات الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 5 مايو 2025، ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 57.

وأكدت الوزارة، أن أطفال القطاع يقتلون مرتين وقد بلغ عدد الشهداء منهم أكثر من 16 ألفا.

كما يحرم الاحتلال الأطفال والأمهات الحوامل من كل مستلزمات الرعاية الطبية.

وشددت الوزارة على أن الاحتلال لا يزال يمنع إدخال تطعيمات شلل الأطفال ما يهدد جهود مكافحة المرض.