بالأسماء: وصول 10 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأقصى

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 5 مايو 2025، عن عشرة أسرى من سجونها، ووصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وصل 10 أسرى مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى عبر سيارات الصليب الأحمر من خلال بوابة كوسفيم شرق مدينة دير البلح، في حالة صحية صعبة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت في وقت سابق، عن العشرات من المعتقلين لديها من سكان قطاع غزة ممن اعتقلتهم خلال الحرب، حيث خرجوا بأوضاع صحية ومأساوية صعبة.

وفيما يلي أسماء الاسرى:

1- عبد الله محمد علي مسعود 42عام/ سكان بيت لاهيا

2-محمد محمود حسين عزيز 47عام/ سكان معسكر جباليا

3-محمد حسين محمد ابو دان31عام/ سكان بيت لاهيا

4-اسماعيل فضل احمد عويضة 30عام/ سكان بيت لاهيا

5-سمير محمد علي العربيد 54عام/ سكان معسكر جباليا

6- أحمد سعيد خميس حمدونة 43عام/ سكان بيت لاهيا

7- بكر شعبان احمد عويضة 47عام/ سكان بيت لاهيا

8- صلاح احمد رمضان الداعور 40عام/ سكان معسكر جباليا

9- أحمد حاتم عبد رجب24عام/ سكان بيت لاهيا

10-محمد تحسين صالح صلاح 22عام/ سكان معسكر جباليا

















