الأمم المتحدة ترفض توصيل المساعدات لغزة تحت سيطرة "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلنت الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة اليوم الاثنين 5 مايو 2025، رفضها اقتراح الاحتلال الإسرائيلي توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة قواته.

وقال فريق الأمم المتحدة: إن خطة "إسرائيل" ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط، في إطار استراتيجية عسكرية.

وحذر الفريق، من أن الاستراتيجية المقترحة ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، ما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر، ومن المرجح أن تسهم الخطة في المزيد من النزوح القسري.

وكانت منظمات أممية وغير حكومية، أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في أي خطة بقطاع غزة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الدولية.

وقالت: "️منذ 9 أسابيع منعت (إسرائيل) دخول الإمدادات إلى غزة فتوقفت المخابز وجاع الأطفال، مشددة على أن "تل أبيب" حاولت تعطيل نظام توزيع المساعدات الأممي في غزة.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" فرضت تسليم الإمدادات عبر مراكزها وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر.

وزعمت القناة "14" العبرية، اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ببناء مواقع لتوزيع المساعدات الإنسانية على أهالي غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ضغط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

وفي 2 مارس أغلقت "إسرائيل" معابر القطاع أمام المساعدات الإغاثية والوقود واستأنفت الإبادة الجماعية.