عضو كنيست: توسيع العملية بغزة سندفع ثمنه بالدم من حياة الأسرى

فلسطين اليوم

شن عضو الكنيست يائير غولان اللواء المتقاعد في جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 5 مايو 2025، هجوماً على حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على خلفية قرار توسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة.

وقال غولان: قرر الكابينت الليلة توسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة – ليس من أجل أمن إسرائيل، بل لإنقاذ نتنياهو وحكومة المتطرفين ولتحقيق أوهام بن غفير وسموتريتش.

وأضاف: احتلال فعلي للقطاع باسم "بقاء الحكومة" سندفع ثمنه بالدم من حياة الأسرى، ومن حياة الجنود.

وقال موقع والا العبري اليوم، نقلاً عن مسؤول كبير يقول بأن الكابينت الإسرائيلي صادق على توسيع عملية جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ووفقاً لقناة كان، فإن خطة توسيع العملية البرية، التي عُرضت هي تدريجية، وتشمل نشاطاً موسعاً في منطقة معينة ولاحقا في مناطق إضافية.