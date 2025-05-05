مساعدات غزة تفجر خلافات في أروقة "إسرائيل"

فلسطين اليوم

فجرت المساعدات الغذائية لقطاع غزة، خلافات واسعة بين المسؤولين الإسرائيليين، فيما طالب الوزير المتطرف ايتمار بن غفير بتفجير مخازن الطعام.

ووفقاً لصحيفة هآرتس العبرية، فالوزراء صوتوا لصالح إدخال مساعدات لقطاع غزة على أن توزع بواسطة شركات أجنبية، باستثناء بن غفير الذي طالب بقصف مخازن الغذاء بحجة أنها تابعة لحركة حماس.

فيما رد رئيس الأركان الإسرائيلي على تصريحات بن غفير قائلاً:" أفكار كهذه تضر بنا".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية: خلاف حاد بين رئيس الأركان من جهة والوزيرين بن غفير وأوريت ستروك من جهة أخرى بشأن مساعدات غزة.

وحسب هيئة البث، فالمستوى السياسي لا يزال متمسكا برفضه إدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.