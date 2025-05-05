4 شهداء وجرحى في استهداف كافيه داخل عمارةوسط غزة
شهيدان إثر قصف الاحتلال المتواصل على منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
الشهيدان هما:
- محمد أكرم أحمد اللحام
- محمد زياد محمد العقاد
استشهاد الشاب محمود عماد أبو سلعه، وإصابة ابنه جراء قصف مدفعي إسرائيلي على دوار حمودة شمالي قطاع غزّة.
طيران الاحتلال ينفذ غارة تستهدف موقعًا في حي التفاح شرق مدينة غزة.
4 شهداء و 6 إصابات جراء استهداف الاحتلال مقهى في عمارة كحيل بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة
استشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط مسجد بئر السبع بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة