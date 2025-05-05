كتائب القسام تعلن تنفيذها كمين مركب لقوة هندسية صهيونية

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الاثنين 5 مايو 2025، تنفيذها كمين مركب، باستهداف قوة هندسة صهيونية جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الاشتباك معها من نقطة الصفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وأضافت: بعدها تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.